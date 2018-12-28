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Челябинские братья по крови похищали иномарки в Екатеринбурге

11:46, 28 Декабрь 2018
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Фото: wikipedia
Семейный дуэт специально приезжал в уральскую столицу из другого города. Больше мужчинам не придется мотаться туда-сюда. Их обеспечат постоянным жильем на шесть лет.

Два брата из Челябинска похищали автомобили в Екатеринбурге. Полицейские задержали мужчин, когда они пытались взломать иномарку Honda CR-V на перекрестке Большакова-Степана Разина, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых вышел из тюрьмы два месяца назад.

Родные братья специально приезжали из Челябинска, чтобы похищать иномарки. По версии следствия, семейный дуэт совершил как минимум две кражи машин. Так, 13 декабря, злоумышленники украли автомобиль Honda Crosstour в Октябрьском районе Екатеринбурга. Они причинили ущерб владельцу иномарки в один миллион рублей. Второе преступление родственники закончить не успели — их поймали с поличным. За кражу автомобиля братьям по крови грозит шесть лет тюрьмы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, иномарка, автомобиль, машины, УМВД по Екатеринбургу, Екатеринбург
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