Житель Екатеринбурга заставил «СКБ-банк» заплатить за медленную работу
14:28, 27 Декабрь 2018
С мужчины требовали деньги за кредит, который он погасил досрочно.
Житель Екатеринбурга взял кредит в «СКБ-банке» под 23,9% годовых. Погасить его заемщик должен был до июня 2018 года. Но в мае банк подал на него в суд, требуя взыскать 80 миллионов рублей и уплатить госпошлину в 2,6 тысячи рублей, потому что он не вернул кредит вовремя. Екатеринбуржец обратился с ответным иском. Он заявил, что погасил кредит досрочно аж в 2014 году, но банк долго не зачислял эти деньги в счет погашения долга, а копил проценты. Мужчина просил признать его обязательства выполненными и провести перерасчет, но этого так и не произошло, сообщили в пресс-службе областного суда.
Заемщик потребовал признать кредитный договор выполненным, удалить информацию о долге из его кредитной истории и вернуть ему 26 тысяч переплаченных процентов, штраф и компенсацию. Банк отказался от исковых требований. Железнодорожный суд удовлетворил требования частично: заставил банк закрыть счета и выплатить 14 тысяч в целом. Мужчина не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд, но там были солидарны с решением пеервой инстанции. Банк обязан выплатить бывшему заемщику 20 350 рублей.
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