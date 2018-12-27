Житель Екатеринбурга заставил «СКБ-банк» заплатить за медленную работу

Житель Екатеринбурга взял кредит в « СКБ-банке» под 23,9% годовых. Погасить его заемщик должен был до июня 2018 года. Но в мае банк подал на него в суд , требуя взыскать 80 миллионов рублей и уплатить госпошлину в 2,6 тысячи рублей , потому что он не вернул кредит вовремя. Екатеринбуржец обратился с ответным иском. Он заявил , что погасил кредит досрочно аж в 2014 году , но банк долго не зачислял эти деньги в счет погашения долга , а копил проценты. Мужчина просил признать его обязательства выполненными и провести перерасчет , но этого так и не произошло , сообщили в пресс-службе областного суда.



