Свердловское кафе по-свински отнеслось к посетителям
11:49, 27 Декабрь 2018
Кафе «Три поросенка», расположенное на Серовском тракте, заплатит 40 тысяч штрафа за антисанитарию.
Кафе «Три поросенка», которое находится на 28 километре Серовского тракта, заплатит 40 тысяч рублей штрафа за антисанитарные условия, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
Сотрудники службы провели проверку и выяснили, что в кафе несвоевременно проводят косметический ремонт, хранят просроченные продукты и не соблюдают принцип товарного соседства. Кроме того, в помещениях нет приточно-вытяжной вентиляции, а сотрудники не соблюдают правила личной гигиены и моют посуду плохо.
Организацию «Урожай 1», которой принадлежит кафе «Три поросенка», оштрафовали на 30 тысяч рублей, должностное лицо заплатит еще 10 тысяч. Управляющего кафе заставили устранить нарушения.
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