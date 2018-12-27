Свердловское кафе по-свински отнеслось к посетителям

Кафе «Три поросенка», которое находится на 28 километре Серовского тракта, заплатит 40 тысяч рублей штрафа за антисанитарные условия, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Сотрудники службы провели проверку и выяснили, что в кафе несвоевременно проводят косметический ремонт, хранят просроченные продукты и не соблюдают принцип товарного соседства. Кроме того, в помещениях нет приточно-вытяжной вентиляции, а сотрудники не соблюдают правила личной гигиены и моют посуду плохо.

Организацию «Урожай 1», которой принадлежит кафе «Три поросенка», оштрафовали на 30 тысяч рублей, должностное лицо заплатит еще 10 тысяч. Управляющего кафе заставили устранить нарушения.