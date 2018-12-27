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Свердловчанке с четырьмя детьми отказались платить пособие

11:23, 27 Декабрь 2018
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Фото: pixabay
Управление социальной политики лишило женщину денег, потому что ее бывший муж запретил обработку персональных данных. Мать оспорила решение в суде.

Мать с четырьмя детьми из Богдановича отсудила пособие по уходу за ребенком, которого ее лишило управление социальной политики. Основанием для отказа послужил запрет бывшего мужа на обработку персональных данных, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Кроме того, у управления социальной политики не было сведений о том, что отец детей не использует отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и не получает пособие.

Вместе с тем, прокуратура выяснила, что женщина воспитывает четырех детей одна и не работает. С мужем она развелась. Он живет в другом городе, а связь с ним не поддерживается, поэтому мать не предоставила необходимые документы. Пенсию на других детей женщина получала.

Богдановичский прокурор обратился в суд, чтобы признать недействительным вердикт управления социальной политики. Суд согласился с прокурором и потребовал выплатить многодетной матери деньги.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дети, деньги, пенсия, Свердловская область , Богданович
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