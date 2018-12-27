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Свердловчанин проведет Новый год в колонии из-за долгов по алиментам

09:50, 27 Декабрь 2018
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Фото: flickr
Также мужчина получил штраф за курение в зале суда, куда его доставили принудительно.

Житель Нижней Туры получил прекрасный подарок: он встретит Новый год в колонии-поселении. Туда он отправится, потому что не платил алименты своему шестилетнему сыну, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП.

Мужчине назначили сумму платежа, равную ¼ всех его доходов, но он не спешил отдавать ребенку деньги. Тогда суд уже дал ему 20 часов обязательных работ. Это ничуть не смутило горе-отца и не пробудило совесть. В отношении неплательщика возбудили уголовное дело.

В зал заседания мужчину доставили принудительно. Он закурил прямо в суде, несмотря на то, что это запрещено, и получил штраф в 500 рублей. Кроме того, суд приговорил должника к лишению свободы на четыре месяца.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Нижняя Тура, Свердловская область , алименты, долги, УФССП по Свердловской области
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