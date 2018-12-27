Лошагин сделал Путину предложение по укреплению экономики 

Фотограф Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство жены, написал письмо с предложением Владимиру Путину. Во время пребывания в колонии он понял, что половина заключенных в системе ФСИН — это иностранцы, которые будут выдворены после окончания срока. Согласно уголовному кодексу, они вправе заменить условно-досрочное освобождение на менее строгие меры содержания: домашний арест или штраф (Статья 80 УК ФР). Второй вариант Лошагин и предлагает применять ко всем осужденным иностранцам. Текст письма разместили в группе, посвященной фотографу в Facebook.

«Предлагаю поменять в большей степени статью 80 с наложением штрафа вместо условно-досрочного освобождения, особенно иностранцам, чтобы человек мог оплатить штраф и покинуть РФ, тем самым пополнив Российский бюджет реальными деньгами, при этом исключив коррупционную составляющую, и наше государство сэкономит средства на содержание этих осужденных, а это миллиарды реальных бюджетных денег», — написал Дмитрий Лошагин в своем письме.

Фотограф уверен, что его гражданская инициатива поможет укрепить экономику государства. В 2013 году Дмитрия Логшагина осудили за убийство жены-фотомодели. Девушка перестала выходить на связь, а через несколько дней ее обгоревшее тело нашли в лесу под Первоуральском. Единственным фигурантом громкого дела стал Дмитрий Лошагин, свою вину в убийстве он не признавал. Первый приговор фотографу был оправдательный, однако потерпевшие — мать и брат покойной — добились пересмотра дела в суде. В итоге Лошагина отправили в тюрьму на десять лет. Сейчас Дмитрий Лошагин отбывает наказание в колонии Новой Ляли.