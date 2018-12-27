Куйвашев назначил ответственного за мусорную реформу в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжении о формировании экологических технопарков на территории региона. Они нужны для запуска мусорной реформы. Ответственным за них назначен заместитель губернатора Сергей Швиндт, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

В рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание полигонов для строительного мусора, цехов компостирования органических отходов и переработки пластика. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что их работу должны организовать в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Согласно распоряжению президента Владимира Путина, к 2023 году утилизировать должны 86% коммунальных отходов. Также на территории страны планируют сказать 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами.