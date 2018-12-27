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Куйвашев назначил ответственного за мусорную реформу в регионе

16:42, 27 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Вице-губернатор Сергей Швиндт будет курировать создание экологических технопарков. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжении о формировании экологических технопарков на территории региона. Они нужны для запуска мусорной реформы. Ответственным за них назначен заместитель губернатора Сергей Швиндт, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

В рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание полигонов для строительного мусора, цехов компостирования органических отходов и переработки пластика. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что их работу должны организовать в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Согласно распоряжению президента Владимира Путина, к 2023 году утилизировать должны 86% коммунальных отходов. Также на территории страны планируют сказать 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, мусор, мусорная реформа, технопарк, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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