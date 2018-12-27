Губернатор откроет шлюзы: Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с наступающим 2019 годом. Уходящий год глава региона назвал «годом выбора», результаты которого отразились в важных политических и управленческих решениях. По мнению Куйвашева, уральцы проявили ответственность и «укрепили исторический статус Свердловской области как надежной опоры Отечества» (говоря о выборах президента, губернатора и депутатов).
Подводя традиционные итоги глава региона также вспомнил запуски новых производственных предприятий, строительство дорог, детсадов и спортивных площадок, проведение выставки «Иннопром», «Царскиех дней», организацию игр ЧМ-2018 и борьбу за ЭКСПО-2025.
Говоря о будущем, Куйвашев призвал «обратить всю мощь» на реализацию «майских» указов президента и гордиться родным краем. Губернатор напомнил, что в 2019 году в Екатеринбурге пройдет саммит GMIS, а регион отметит 85-летний юбилей. Жителям Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал счастья, вдохновения и настроя на добрые дела.