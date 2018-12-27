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Губернатор откроет шлюзы: Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

19:11, 27 Декабрь 2018
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Глава региона подвел итоги года и поделился планами на будущее.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с наступающим 2019 годом. Уходящий год глава региона назвал «годом выбора», результаты которого отразились в важных политических и управленческих решениях. По мнению Куйвашева, уральцы проявили ответственность и «укрепили исторический статус Свердловской области как надежной опоры Отечества» (говоря о выборах президента, губернатора и депутатов).

Подводя традиционные итоги глава региона также вспомнил запуски новых производственных предприятий, строительство дорог, детсадов и спортивных площадок, проведение выставки «Иннопром», «Царскиех дней», организацию игр ЧМ-2018 и борьбу за ЭКСПО-2025.

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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Уверен, что мегапроекты, в которых участвует Свердловская область, станут для нашего региона мощным катализатором роста, откроют шлюзы для инвестиционных потоков, самым благоприятным образом отразятся на социально-экономической ситуации в территориях
Евгений Куйвашев

Говоря о будущем, Куйвашев призвал «обратить всю мощь» на реализацию «майских» указов президента и гордиться родным краем. Губернатор напомнил, что в 2019 году в Екатеринбурге пройдет саммит GMIS, а регион отметит 85-летний юбилей. Жителям Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал счастья, вдохновения и настроя на добрые дела.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, праздник, поздравление, Новый год, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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