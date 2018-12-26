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Житель Екатеринбурга, обманувший 17 банков, сядет на шесть лет

19:03, 26 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Мужчина оформил кредиты на подставных лиц и прогулял 47 миллионов.

Октябрьский суд огласил приговор жителю Екатеринбурга, который за год обманул 17 банков. Мужчина решил нажиться на кредитных организациях в 2012 году и привлек себе в помощь знакомого. Мошенники находили бедных жителей региона и убеждали их взять кредит. Чтобы получить большую сумму, мужчины подделывали документы о месте работы и сумме зарплаты. Подставные лица получали с этих сделок небольшие «чаевые». За год мужчины смогли получить таким способом 47 миллионов рублей, рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Когда к жителям региона пришли представители банковских организаций, они обратились в полицию.

Итоги в законе
Все подводят итоги года, юристы — не исключение.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Полицейские вышли на след подозреваемых и при сборе доказательств установили алгоритм их незаконных действий. Похищенные денежные средства злоумышленники тратили на личные нужды, а проще говоря, шиковали, что называется, направо и налево, пока сыщики не нагрянули
Валерий Горелых

Полиция возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере. Автора схемы задержали первым и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его помощник сам сдался полиции, чтобы смягчить наказание.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, банк, мошенничество, Екатеринбург, Валерий Горелых
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