Житель Екатеринбурга, обманувший 17 банков, сядет на шесть лет

Октябрьский суд огласил приговор жителю Екатеринбурга, который за год обманул 17 банков. Мужчина решил нажиться на кредитных организациях в 2012 году и привлек себе в помощь знакомого. Мошенники находили бедных жителей региона и убеждали их взять кредит. Чтобы получить большую сумму, мужчины подделывали документы о месте работы и сумме зарплаты. Подставные лица получали с этих сделок небольшие «чаевые». За год мужчины смогли получить таким способом 47 миллионов рублей, рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Когда к жителям региона пришли представители банковских организаций, они обратились в полицию.