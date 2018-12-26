В Екатеринбурге кондукторы опять взъелись на слепого пассажира

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, первый конфликт инвалида по зрению и кондуктора попытался погасить сам мэр Александр Высокинский. Транспортное , практика показала , что это только слова , которые расходятся с делами.

Напомнимпервый конфликт инвалида по зрению и кондуктора попытался погасить сам мэр Александр Высокинский. Транспортное предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей , а кондукторов проинструктировали: с собак поводырей денег за проезд не требовать. Однакопрактика показалачто это только словакоторые расходятся с делами.





Ринат Шайдуллин рассказал корреспонденту ЕТВчто сегоднякак раз когда он возвращался домой со встречи с транспортниками и ехал на маршрутке 083кондуктор опять потребовала у него оплатить проезд за собаку поводыря. И снова грянул скандал.