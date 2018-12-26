Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге кондукторы опять взъелись на слепого пассажира

15:42, 26 Декабрь 2018
invalid.jpg
Фото: фейсбук Анны Чернышевой, адвоката Рината Шайдуллина
По злой иронии судьбы, конфликт произошел, когда Ринат Шайдуллин возвращался домой со встречи перевозчиков, на которой ему пообещали, что платить за проезд собаки-поводыря не нужно.
Сегодня Ринат Шайдуллин встречался с транспортниками, где ему принесли извинения вопиющий случай, который произошел с ним 20 декабря автобусе № 27. Тогда кондуктор оскорбила незрячего Рината Шайдуллина и потребовала у него деньги за проезд собаки-поводыря Николаса.
Итоги в законе
Все подводят итоги года, юристы — не исключение.
Ринат Шайдуллин рассказал корреспонденту ЕТВ, что сегодня, как раз когда он возвращался домой со встречи с транспортниками и ехал на маршрутке 083, кондуктор опять потребовала у него оплатить проезд за собаку поводыря. И снова грянул скандал.

Напомним, первый конфликт инвалида по зрению и кондуктора попытался погасить сам мэр Александр Высокинский. Транспортное предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей, а кондукторов проинструктировали: с собак поводырей денег за проезд не требовать. Однако, практика показала, что это только слова, которые расходятся с делами.

Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге кондукторы опять взъелись на слепого пассажира»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, скандал, транспорт
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эпоха застоя: смотрим на гигантскую пробку из-за ремонта улицы Репина
Город
Эпоха застоя: смотрим на гигантскую пробку из-за ремонта улицы Репина
В первый день пробок у Центрального стадиона мы взяли квадрокоптер и посмотрели, как едут автомобилисты, велосипедисты и идут пешеходы по перекрытому участку.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
На Урале митинг против «Платона» собрал больше полиции, чем водителей
На Урале митинг против «Платона» собрал больше полиции, чем водителей
Требовать отмены системы дорожных сборов, тахографов и роспуска правительства на окраину Екатеринбурга приехали всего около полусотни дальнобойщиков.