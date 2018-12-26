В Екатеринбурге кондукторы опять взъелись на слепого пассажира
15:42, 26 Декабрь 2018
По злой иронии судьбы, конфликт произошел, когда Ринат Шайдуллин возвращался домой со встречи перевозчиков, на которой ему пообещали, что платить за проезд собаки-поводыря не нужно.
Сегодня Ринат Шайдуллин встречался с транспортниками, где ему принесли извинения вопиющий случай, который произошел с ним 20 декабря автобусе № 27. Тогда кондуктор оскорбила незрячего Рината Шайдуллина и потребовала у него деньги за проезд собаки-поводыря Николаса.
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Ринат Шайдуллин рассказал корреспонденту ЕТВ, что сегодня, как раз когда он возвращался домой со встречи с транспортниками и ехал на маршрутке 083, кондуктор опять потребовала у него оплатить проезд за собаку поводыря. И снова грянул скандал.
Напомним, первый конфликт инвалида по зрению и кондуктора попытался погасить сам мэр Александр Высокинский. Транспортное предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей, а кондукторов проинструктировали: с собак поводырей денег за проезд не требовать. Однако, практика показала, что это только слова, которые расходятся с делами.
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