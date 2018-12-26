Собачья работа. За что кондукторы в Екатеринбурге ущемляют поводырей
У Рината Шайдуллина, незрячего из Екатеринбурга, прославившегося вместе со своей собакой-поводырем на всю страну, сегодня был необычный день. Он выступил перед сотрудниками автотранспортного предприятия, работник которого стал инициатором конфликта. Несколько дней назад Ринат повздорил в автобусе с кондуктором — дама требовала оплатить проезд собаки-поводыря и отреагировала на отказ угрозами.
Мужчина рассказал об этом в соцсетях,
подключились СМИ, в том числе федеральные. Как результат, сегодня на Сортировке
на автобазе ПАТП «Город» прошло собрание, в ходе которого кондуктор Юлия
извинилась перед Ринатом, а он ее извинения принял. Женщина уверяла — она не
хотела оскорбить инвалида. Ее смутил пес — женщина не сразу поняла что это
собака-поводырь. Также извинения принес руководитель предприятия.
Фото: ЕТВ
Во избежание повторения подобных инцидентов Рината сопровождала Вера Золотарева, представитель областного центра реабилитации инвалидов. Она рассказала экипажу автобуса, что такое собака-поводырь и как их отличить от обычного животного. Наглядным пособием служил лабрадор Николас — поводырь Рината.
Собравшиеся узнали, что юридически такой пес относится к категории технических средств, помогающих инвалидам передвигаться. А взимать за него плату, — это то же самое, что требовать деньги за провоз костылей или кресла-каталки. Что Николас и другие собаки-поводыри проходят специальный отбор, потом долго тренируются, затем им подбирают хозяина в соответствии с их характером. И только после этого собака получает документ, удостоверяющий что это поводырь (согласно этому документу полное имя Николаса — Борн ту лав — рожденный любить).
Что на весь Екатеринбург сейчас всего шесть работающих собак-поводырей. Что бесплатный проезд этим особым животным полагается лишь при наличии шлейки с соответствующей надписью, документом, и слепого, которого собака сопровождает. Но если эти моменты соблюдены — этим друзьям человека положен бесплатный проезд даже в самолете, не то, что в автобусе. И что в отличие от обычных питомцев, такие псы имеют право входить в салон без намордника (собака-поводырь обучена поднимать предметы, уроненные ее хозяином).
Кондукторы и водители отреагировали на лекцию по-разному. Кто-то тихо кивал и снимал происходящее на видео. Кто-то интересовался — а как другие пассажиры должны на собаку реагировать? Кое-кто из кондукторов рассказал, что против слепого и его поводыря они ничего не имеют, просто их коллега приняла его за хамоватого собачника. Королевы автобусных салонов рассказали, что с собаководами нередко бывают проблемы. Заботливые хозяева часто норовят не только провезти питомца в общественном транспорте, но и усадить его на сидячее место, не заботясь о чистоте лап любимца. Так что стычки между кондукторами и гордыми собаковладельцами не являются чем-то редким. Второй момент: часто сами пассажиры негативно реагируют на то что рядом в салоне находится собака без намордника. Но все уверяют — ругаться с незрячим пассажиром по поводу поводыря они бы не стали.
По иронии судьбы, сразу после окончания лекции подтвердились подозрения Рината о том, что в Екатеринбургских автобусах слепым и их четырехлапым помощникам не рады. Возвращаясь с лекции на маршрутке под номером 083 он вместе с Николасом и Верой опять столкнулся с кондукторской агрессией. Дама восточной внешности настоятельно требовала «Собака-платить!». Увещеваниям о том что данное животное работает поводырем у слепого не подействовало, а попытка заснять ее действия на телефон была прервана ударом терминала по девайсу.
При появлении оказавшихся рядом журналистов «41 канала» и ЕТВ кондуктор резко потеряла голос и говорить отказывалась. Прошептала лишь что-то про то, что «платить не хотел». Ринат вызвал полицию и вместе с Верой и Николасом поехал на конечную остановку, чтобы там встретить стражей порядка и написать заявление на грубую салонную даму. Продолжение следует.