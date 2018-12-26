Собачья работа. За что кондукторы в Екатеринбурге ущемляют поводырей

Во избежание повторения подобных инцидентов Рината сопровождала Вера Золотарева, представитель областного центра реабилитации инвалидов. Она рассказала экипажу автобуса, что такое собака-поводырь и как их отличить от обычного животного. Наглядным пособием служил лабрадор Николас — поводырь Рината.

Собравшиеся узнали, что юридически такой пес относится к категории технических средств, помогающих инвалидам передвигаться. А взимать за него плату, — это то же самое, что требовать деньги за провоз костылей или кресла-каталки. Что Николас и другие собаки-поводыри проходят специальный отбор, потом долго тренируются, затем им подбирают хозяина в соответствии с их характером. И только после этого собака получает документ, удостоверяющий что это поводырь (согласно этому документу полное имя Николаса — Борн ту лав — рожденный любить).

Что на весь Екатеринбург сейчас всего шесть работающих собак-поводырей. Что бесплатный проезд этим особым животным полагается лишь при наличии шлейки с соответствующей надписью, документом, и слепого, которого собака сопровождает. Но если эти моменты соблюдены — этим друзьям человека положен бесплатный проезд даже в самолете, не то, что в автобусе. И что в отличие от обычных питомцев, такие псы имеют право входить в салон без намордника (собака-поводырь обучена поднимать предметы, уроненные ее хозяином).