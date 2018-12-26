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Шипулин рассказал, что будет с его жизнью без биатлона

16:15, 26 Декабрь 2018
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Спортсмен не намерен заниматься тренерской деятельностью. 
Биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, рассказал о планах на будущее. Пока что он уверен только в том, что не будет заниматься тренерской деятельностью. В интервью «Известиям» Шипулин заявил, что считает это занятие слишком тяжелым:

«Мне удалось поработать со многими специалистами, и пришло четкое понимание, что это очень тяжелая деятельность, которая мне не подходит. Тем не менее, прямо или косвенно я буду связан со спортом. Возможно, с СБР. Возможно, где-то в другом месте».

В Союзе биатлонистов России уже заинтересовались сотрудничеством с Антоном Шипулиным и даже выразили надежду на его возвращение в спорт. Спортсмена поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он решил, что карьеру биатлониста разрушили бесконечные обвинения в употреблении допинга.
Итоги в законе
Что произошло в праве за год.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Биатлон, Антон Шипулин
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