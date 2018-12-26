Шипулин рассказал, что будет с его жизнью без биатлона

Биатлонист Антон Шипулинобъявивший о завершении спортивной карьерырассказал о планах на будущее. Пока что он уверен только в томчто не будет заниматься тренерской деятельностью. В

«Мне удалось поработать со многими специалистами, и пришло четкое понимание, что это очень тяжелая деятельность, которая мне не подходит. Тем не менее, прямо или косвенно я буду связан со спортом. Возможно, с СБР. Возможно, где-то в другом месте».