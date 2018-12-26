Шипулин рассказал, что будет с его жизнью без биатлона
16:15, 26 Декабрь 2018
Спортсмен не намерен заниматься тренерской деятельностью.
Биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, рассказал о планах на будущее. Пока что он уверен только в том, что не будет заниматься тренерской деятельностью. В интервью «Известиям» Шипулин заявил, что считает это занятие слишком тяжелым:
«Мне удалось поработать со многими специалистами, и пришло четкое понимание, что это очень тяжелая деятельность, которая мне не подходит. Тем не менее, прямо или косвенно я буду связан со спортом. Возможно, с СБР. Возможно, где-то в другом месте».
В Союзе биатлонистов России уже заинтересовались сотрудничеством с Антоном Шипулиным и даже выразили надежду на его возвращение в спорт. Спортсмена поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он решил, что карьеру биатлониста разрушили бесконечные обвинения в употреблении допинга.
Итоги в законе
Что произошло в праве за год.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.