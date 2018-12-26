«Нас ждет светлое будущее»: Вихарев — о готовности к мусорной реформе
12:48, 26 Декабрь 2018
Региональные операторы подготовили на праздники группы быстрого реагирования.
Три региональных оператора Свердловской области доложили о полной готовности к старту мусорной реформы: договоры заключили, с перевозчиками маршрутную схему согласовали, случаи внештатных ситуаций отработали. Предотвращать мусорный коллапс в праздничные дни будут группы быстрого реагирования — бригады, которые будут выезжать по звонку жителей на горячую линию, рассказал директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев. Для этого придется увеличить штат сотрудников, но конкретных цифр пока нет.
Мусорная реформа также примирила «Спецавтобазу» и «Рифей», которые через суд пытались отстоять право обслуживать Восточную зону с центром в Екатеринбурге: «Сейчас не до выяснения отношений», — кратко отметил Григорий Вихарев. Об экологической составляющей реформы пока решили не думать — первое время операторы будут налаживать контакт с управляющими компаниями, которые займутся сбором денег с жителей. Изменять утвержденные тарифы тоже не планируют. Представитель компании «Рифей» заявил, что они экономически обоснованы.
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«Сегодня мы формируем завтрашний день. Все инвестиционные вопросы заложены в тарифе. Я уверен что нас ждет светлое будущее. Будут и комбинаты и строительство заводов. Президент поставил задачу и мы не можем
ее не выполнять», — заявил новый директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев.
А вот на практику раздельного сбора мусора операторы смотрят по разному: «Экосервис» решил ставить во дворах контейнеры для органического мусора и для всего остального. А вот «Рифей» и «Спецавтобаза» просто заключили договора с уже существующими перевозчиками, которые забирают пластик из старых сеток.
Все региональные операторы уже запустили «горячие линии» по обращению с отходами: жители восточной зоны с центром в Екатеринбурге могут обратиться в «Спецавтобазу» по номеру 8-800-775-00-96. В Нижнем Тагиле будет заправлять «Рифей» — 8-800-250-60-06,а в западной зоне с центром в Первоуральске — «Экосервис» с номером 8-800-100-89-54.
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