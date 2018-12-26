«Нас ждет светлое будущее»: Вихарев — о готовности к мусорной реформе

Три региональных оператора Свердловской области доложили о полной готовности к старту мусорной реформы: договоры заключили , с перевозчиками маршрутную схему согласовали , случаи внештатных ситуаций отработали. Предотвращать мусорный коллапс в праздничные дни будут группы быстрого реагирования — бригады , которые будут выезжать по звонку жителей на горячую линию , рассказал директор « Спецавтобазы» Григорий Вихарев. Для этого придется увеличить штат сотрудников , но конкретных цифр пока нет.



