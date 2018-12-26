На базе УрФУ откроют научно-образовательный центр
16:19, 26 Декабрь 2018
При университете будут углубленно изучать нейротехнологии и энергетику.
Уральский федеральный университет включится в работу с региональными национальными проектами в 2019 году. Одной из важнейших задач станет создание научно-образовательного центра на базе УрФУ. Об этом на заседании наблюдательного совета образовательного учреждения заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Создание образовательного центра станет одной из приоритетных задач на 2019 год, считает председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы Синара Дмитрий Пумпянский. На базе НОЦ будут активно развивать новые производственные технологии, новые материалы, энергетику, нейротехнологии, а также реализовывать проект «Умный регион», сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики.
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