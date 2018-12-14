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В полночь 15 декабря в Екатеринбурге стартует запись в первые классы

16:07, 14 Декабрь 2018
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Фото: pixabay
Подать заявку можно будет льготным семьям.

Портал госуслуг начнет принимать заявки на запись детей в первые классы. Завтра, 15 декабря, записаться в школу смогут только льготники — дети силовиков и других категорий граждан. Для них портал будет открыт до 23 января 2019 года, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома».

С 1 февраля 2019-го подать заявки в первые классы смогут все родители. Они будут делать это по территориальной привязке. Сотрудники «Ростелекома» обеспечили работоспособность системы. Они утверждают, что портал выдержит нагрузку. Если родители все-таки столкнутся с перегруженностью системы, они получат предупреждение об этом и спустя несколько минут смогут повторить попытку. Также специалисты упростили форму для записи. Если заявитель указывал сведения о детях, они автоматически подгрузятся к заявке.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, запись в первый класс, первоклассники, Ростелеком, Свердловская область , Екатеринбург
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