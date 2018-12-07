Колин Эллард нашел в Екатеринбурге средство от городского стресса
08:00, 07 Декабрь 2018
Канадский психолог предложил лечить нервы уличным искусством и сложными фасадами.
Канадский психолог Колин Эллард придумал, как избавить жителей мегаполиса от стресса и одиночества с помощью дизайна. Об этом он рассказал на лекции в рамках 100+ Forum Russia, который проходит в Екатеринбурге. По словам ученого, именно город должен помогать людям справляться со своими страхами. Хотя жители современных мегаполисов больше всего боятся других людей. «Боятся заговорить с незнакомцем больше, чем внезапно умереть», — говорит Эллард.
Справиться с «эпидемией одиночества» ученый предлагает с помощью уличного искусства. Необычный дизайн забора или рисунки на нем заставят людей замедлить шаг и посмотреть по сторонам. А вот сложные фасады со множеством входов и выходов наоборот заставляют нервничать. Однако это не так уж и плохо. «Кажется, хорошо, когда нет никаких эмоций и нечем заняться. Но это приведет к еще большему стрессу. Социальная изоляция вас убивает», — считает психолог.
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Больше всего психику жителей мегаполиса разрушают пробки и бесконечное разочарование в общественном транспорте. Успокоить людей может лишь четко работающая дорожная инфраструктура.
Если светофоры загораются хаотично, а для того, чтобы перейти перекресток, необходимо использовать «элементы балета и паркура», горожане испытывают стресс, к которому невозможно привыкнуть. На помощь может прийти природа: даже маленький сквер снижает нервное напряжение и увеличивает мозговую активность. Растительные мотивы Колин Эллард предлагает использовать и в городском дизайне. Они будут радовать глаз вне зависимости от вкусов.
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Поведение людей в многоэтажках, по исследованиям ученого, становится «просоциальным». Жители не хотят знать своих соседей и не готовы совершить для них даже маленький добрый поступок. Чтобы исправить эту ситуацию, Колин Эллард по сути предложил вернуться к конструктивизму: делать этаж для отдыха и общения людей и создавать единое пространство для приготовления пищи. «Когда люди будут чаще встречаться, атмосфера станет другой», — считает психолог. Дополнить здания, предназначенные для общения, должны открытые фасады с зеленью. Своеобразный многоярусный цветник в увеличенном виде.
Идеальная архитектура, по мнению Элларда, должна быть сложной. Привычные «коробки» и «втулки» не дают людям ощущения защищенности. Почувствовать себя маленькой частью вселенной люди могут, например, находясь под сводами в виде буквы «А». «Рай и небеса — это то, что находится наверху. Здания, которые заставляют нас остановиться и посмотреть наверх, показывают нашу уникальность по сравнению с другими млекопитающими», — говорит Колин.
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