Колин Эллард нашел в Екатеринбурге средство от городского стресса

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Справиться с « эпидемией одиночества» ученый предлагает с помощью уличного искусства. Необычный дизайн забора или рисунки на нем заставят людей замедлить шаг и посмотреть по сторонам. А вот сложные фасады со множеством входов и выходов наоборот заставляют нервничать. Однако это не так уж и плохо. « Кажется , хорошо , когда нет никаких эмоций и нечем заняться. Но это приведет к еще большему стрессу. Социальная изоляция вас убивает», — считает психолог.





Канадский психолог Колин Эллард придумалкак избавить жителей мегаполиса от стресса и одиночества с помощью дизайна. Об этом он рассказал на лекции в рамках 100+ Forum Russia, который проходит в Екатеринбурге. По словам ученогоименно город должен помогать людям справляться со своими страхами. Хотя жители современных мегаполисов больше всего боятся других людей.», — говорит Эллард.