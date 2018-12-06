Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Свердловской области стало меньше пьяных за рулем

10:27, 06 Декабрь 2018
bus-driver-3092580_960_720.jpg
Фото: pixabay.com
Количество штрафов за управление автомобилем в нетрезвом виде сократилось на тысячу.

В областную службу судебных приставов поступило 6620 постановлений о взыскании штрафов за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Год было зафиксировано 7616 подобных нарушений. При этом, гораздо больше стало тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. Сейчас в службе судебных приставов находится более 2 300 постановлений, а в 2017 году их было чуть больше двух тысяч.

По итогам работы приставов, в 2018 году в бюджет поступило 110 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ФССП Свердловской области, взыскание штрафов с нетрезвых водителей «осложняется тем, что должник, как правило, с получением административного штрафа лишается и права на управление транспортным средством сроком от полутора до двух лет, а следовательно оплату штрафа производит по истечении этого срока».

Сообщники. Хотите чашку супа?
История волонтеров Екатеринбурга, которые бесплатно кормят бездомных и малоимущих.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «В Свердловской области стало меньше пьяных за рулем»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, водитель, штраф, Свердловская область , приставы
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.