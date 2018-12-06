В Свердловской области стало меньше пьяных за рулем

В областную службу судебных приставов поступило 6620 постановлений о взыскании штрафов за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Год было зафиксировано 7616 подобных нарушений. При этом, гораздо больше стало тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. Сейчас в службе судебных приставов находится более 2 300 постановлений, а в 2017 году их было чуть больше двух тысяч.

По итогам работы приставов, в 2018 году в бюджет поступило 110 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ФССП Свердловской области, взыскание штрафов с нетрезвых водителей «осложняется тем, что должник, как правило, с получением административного штрафа лишается и права на управление транспортным средством сроком от полутора до двух лет, а следовательно оплату штрафа производит по истечении этого срока».