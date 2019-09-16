В Екатеринбурге похолодает и задождит

По-летнему теплые выходные быстро сменит дождливая холодная осень. Хорошей погоды на этой неделе не предвидится, и это значит, что екатеринбуржцам пора надевать куртки и вооружаться зонтом. В понедельник, 16 сентября, в уральской столице будет +14 градусов Цельсия днем. С самого утра польет дождь, но к вечеру прекратится. Юго-западный ветер подует со скоростью семь метров в секунду.

Во вторник, 17 сентября, температура воздуха останется прежней. С самого утра на улице задождит. Хотя солнце все-таки выглянет из-за туч после 11 часов. Но от этого не легче, так как ветер усилится до 15 метров в секунду. В среду, 18 сентября, екатеринбуржцы переживут еще один такой же день. Но есть плюсы: порывы ветра стихнут до 11 метров в секунду, и до полудня в городе будет ясно.