В Екатеринбурге похолодает и задождит
По-летнему теплые выходные быстро сменит дождливая холодная осень. Хорошей погоды на этой неделе не предвидится, и это значит, что екатеринбуржцам пора надевать куртки и вооружаться зонтом. В понедельник, 16 сентября, в уральской столице будет +14 градусов Цельсия днем. С самого утра польет дождь, но к вечеру прекратится. Юго-западный ветер подует со скоростью семь метров в секунду.
Во вторник, 17 сентября, температура воздуха останется прежней. С самого утра на улице задождит. Хотя солнце все-таки выглянет из-за туч после 11 часов. Но от этого не легче, так как ветер усилится до 15 метров в секунду. В среду, 18 сентября, екатеринбуржцы переживут еще один такой же день. Но есть плюсы: порывы ветра стихнут до 11 метров в секунду, и до полудня в городе будет ясно.
В четверг, 19 сентября, в столице Урала похолодает до +11 днем, сообщает Gismeteo. А утром столбик термометра опустится еще ниже: если до этого в ранние часы прибор показывал +12 в начале и +9 в середине недели, то теперь вы увидите +8, а в пятницу только +6. В четверг синоптики также обещают грозу и переменчивый ветер — юго-западный и юго-восточный со скоростью до шести метров в секунду.
В последний будний день осадки уменьшатся, а солнечные лучи напомнят о недавнем лете. Температура останется такой же, как накануне, но ветер станет западным и разгонится до 14 метров в секунду. Поэтому не ходите в одежде нараспашку и не тратьте тепло, поскольку греться негде. Отопления еще нужно дождаться.