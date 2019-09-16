В Екатеринбурге над Городским прудом зависла деревянная дверь

В Екатеринбурге над Городским прудом появилась деревянная дверь. Ее разместили над гладью воды и оклеили сигнальной пленкой. На ручке двери повесили табличку «Учет». Автор работы неизвестен, но фотографию арт-объекта опубликовал во «Вконтакте» уличный художник Рома Инк.

«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все», — философски прокомментировал арт-объект Рома Инк.