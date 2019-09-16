Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге над Городским прудом зависла деревянная дверь

09:29, 16 Сентябрь 2019
image.jpg
Фото: Рома Инк во «Вконтакте»
Фотографию арт-объекта опубликовал в соцсетях уличный художник Рома Инк.

В Екатеринбурге над Городским прудом появилась деревянная дверь. Ее разместили над гладью воды и оклеили сигнальной пленкой. На ручке двери повесили табличку «Учет». Автор работы неизвестен, но фотографию арт-объекта опубликовал во «Вконтакте» уличный художник Рома Инк.

«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все», — философски прокомментировал арт-объект Рома Инк.

Екатеринбург по Крицкому
Управляющий «ЛСР. Недвижимость-Урал» и депутат гордумы рассказал ЕТВ об урбанистах и метро.

Ранее ЕТВ рассказывал о том, что рядом с Городским прудом в сквере у Драмтеатра стерли надпись «Правда-матка», которая украшала вентиляционную будку. До этого на этой же будке были другие надписи «Правда в силе» и потом «Правда в Лиле».

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге над Городским прудом зависла деревянная дверь»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, художник, арт-объект, дверь, Городской пруд, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Гости Екатеринбурга
Разговор с Юлием Гусманом
Разговор с Юлием Гусманом
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
От Светланы Зенковой
Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.