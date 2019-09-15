В Екатеринбурге раньше срока открыли проезд по Патриса Лумумбы

В Екатеринбурге завершился капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до Военной. Об этом сообщили в « Главном канале Екатеринбурга» в Telegram. Работы на участке удалось завершить с небольшим опережением сроков — открыть проезд обещали не позднее 20 сентября.



