В Екатеринбурге раньше срока открыли проезд по Патриса Лумумбы
12:17, 15 Сентябрь 2019
Ремонт на участке от Рижского переулка до Военной продолжался с мая.
В Екатеринбурге завершился капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до Военной. Об этом сообщили в «Главном канале Екатеринбурга» в Telegram. Работы на участке удалось завершить с небольшим опережением сроков — открыть проезд обещали не позднее 20 сентября.
Напомним, реконструкция улицы Патриса Лумумбы является частью проекта по обновлению улицы Московской, который продолжается уже несколько лет. Магистраль решили расширить, чтобы соединить центр и микрорайон «Солнечный. Работы на участке от Рижского переулка до Военной начались еще 28 мая. Проезд для автомобилистов частично открыли в июле. Сейчас работы полностью завершили.
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