Районы Екатеринбурга могут соединить велодорожками
В генеральный план Екатеринбурга до 2035 года могут включить велодорожки. Развитие сети велодорожек по всему городу обсудили на закрытой встрече в мэрии. Если изменения удастся включить в генплан, то все части Екатеринбурга свяжут тропами для любителей двухколесного транспорта.
«Где-то они пройдут по самим улицам, где ширина тротуаров позволяет, где-то отдельно — за счет газонов или проезжей части. Кроме того, там будут заложены стандарты велодорожек, чтобы избежать казусов с ними, которые мы иногда наблюдаем в нашем городе», — цитирует «Коммерсант» руководителя организации «Вело-Город» Константина Мочалова. Участники закрытого заседания также попросили соединить веломаршрутом Шарташ и Балтым.
Кроме разветвленной сети велодорожек «Вело-Город» предлагает и другие изменения. Например, сделать парковки и BMX-площадки в парке имени Маяковского и Кузнецова на Машиностроителей.
Мочалов объяснил, что проект разработали еще в 2017 году, но тогда его почему-то не внесли в генплан. Но сейчас, по его словам, проблем быть не должно. Константин Мочалов полагает, что концепция появится в генплане в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, в августе этого года в Екатеринбурге запустили велошеринг. Жители города могут арендовать двухколесный транспорт, покататься на нем и оставить на одной из разрешенных парковок.