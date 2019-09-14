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Районы Екатеринбурга могут соединить велодорожками

10:30, 14 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Тропы для любителей двухколесного транспорта хотят проложить по всему городу.

В генеральный план Екатеринбурга до 2035 года могут включить велодорожки. Развитие сети велодорожек по всему городу обсудили на закрытой встрече в мэрии. Если изменения удастся включить в генплан, то все части Екатеринбурга свяжут тропами для любителей двухколесного транспорта.

«Где-то они пройдут по самим улицам, где ширина тротуаров позволяет, где-то отдельно — за счет газонов или проезжей части. Кроме того, там будут заложены стандарты велодорожек, чтобы избежать казусов с ними, которые мы иногда наблюдаем в нашем городе», — цитирует «Коммерсант» руководителя организации «Вело-Город» Константина Мочалова. Участники закрытого заседания также попросили соединить веломаршрутом Шарташ и Балтым.

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Кроме разветвленной сети велодорожек «Вело-Город» предлагает и другие изменения. Например, сделать парковки и BMX-площадки в парке имени Маяковского и Кузнецова на Машиностроителей.

Мочалов объяснил, что проект разработали еще в 2017 году, но тогда его почему-то не внесли в генплан. Но сейчас, по его словам, проблем быть не должно. Константин Мочалов полагает, что концепция появится в генплане в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, в августе этого года в Екатеринбурге запустили велошеринг. Жители города могут арендовать двухколесный транспорт, покататься на нем и оставить на одной из разрешенных парковок.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , благоустройство, велосипедист, велосипед, велодорожки, Екатеринбург
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