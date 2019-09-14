Районы Екатеринбурга могут соединить велодорожками

В генеральный план Екатеринбурга до 2035 года могут включить велодорожки. Развитие сети велодорожек по всему городу обсудили на закрытой встрече в мэрии. Если изменения удастся включить в генплан, то все части Екатеринбурга свяжут тропами для любителей двухколесного транспорта.

«Где-то они пройдут по самим улицам, где ширина тротуаров позволяет, где-то отдельно — за счет газонов или проезжей части. Кроме того, там будут заложены стандарты велодорожек, чтобы избежать казусов с ними, которые мы иногда наблюдаем в нашем городе», — цитирует «Коммерсант» руководителя организации «Вело-Город» Константина Мочалова. Участники закрытого заседания также попросили соединить веломаршрутом Шарташ и Балтым.