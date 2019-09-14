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Мэрия Екатеринбурга потребовала снести БЦ «Призма» полностью

16:42, 14 Сентябрь 2019
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Фото: Яндекс.Карты
Ранее городская администрация говорила, что нужно убрать с восьмого по 36 этаж.

Мэрия Екатеринбурга потребовала снести БЦ «Призма» на Героев России, 2 полностью. Ранее городская администрация говорила, что нужно убрать с восьмого по 36 этаж. Но, как пишет Znak, накануне в Арбитражном суде Свердловской области представитель мэрии ходатайствовал о сносе с первого по 36 этаж.

По задумке администрации Екатеринбурга, снос не должен коснуться самого здания. Чиновники хотят, чтобы он прошел по оси и таким образом не задел стилобатную часть с первого по седьмой этаж. Но в мэрии пока не знают, можно ли так сделать.

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Напомним, мэрия Екатеринбурга потребовала снести часть БЦ «Призма», потому что здание возвели незаконно. Кроме того, оно опасно для соседних домов и жителей уральской столицы. Если суд согласится с чиновниками, здание придется разобрать за год.

С иском администрации города не согласились инвесторы БЦ. Они заявили, что чиновники не следили за строительством и сами допустили нарушения. По словам инвесторов, мэрия постоянно продляла разрешение на строительство, что позволило заказчику ТВЦ Европейский возвести 36 этажей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Арбитражный суд, Администрация Екатеринбурга, мэрия , снос, долгострой, БЦ Призма, Свердловская область , Екатеринбург
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