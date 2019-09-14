Мэрия Екатеринбурга потребовала снести БЦ «Призма» полностью
Мэрия Екатеринбурга потребовала снести БЦ «Призма» на Героев России, 2 полностью. Ранее городская администрация говорила, что нужно убрать с восьмого по 36 этаж. Но, как пишет Znak, накануне в Арбитражном суде Свердловской области представитель мэрии ходатайствовал о сносе с первого по 36 этаж.
По задумке администрации Екатеринбурга, снос не должен коснуться самого здания. Чиновники хотят, чтобы он прошел по оси и таким образом не задел стилобатную часть с первого по седьмой этаж. Но в мэрии пока не знают, можно ли так сделать.
Напомним, мэрия Екатеринбурга потребовала снести часть БЦ «Призма», потому что здание возвели незаконно. Кроме того, оно опасно для соседних домов и жителей уральской столицы. Если суд согласится с чиновниками, здание придется разобрать за год.
С иском администрации города не согласились инвесторы БЦ. Они заявили, что чиновники не следили за строительством и сами допустили нарушения. По словам инвесторов, мэрия постоянно продляла разрешение на строительство, что позволило заказчику ТВЦ Европейский возвести 36 этажей.