Мэрия Екатеринбурга потребовала снести БЦ «Призма» полностью

Мэрия Екатеринбурга потребовала снести БЦ «Призма» на Героев России, 2 полностью. Ранее городская администрация говорила, что нужно убрать с восьмого по 36 этаж. Но, как пишет Znak, накануне в Арбитражном суде Свердловской области представитель мэрии ходатайствовал о сносе с первого по 36 этаж.

По задумке администрации Екатеринбурга, снос не должен коснуться самого здания. Чиновники хотят, чтобы он прошел по оси и таким образом не задел стилобатную часть с первого по седьмой этаж. Но в мэрии пока не знают, можно ли так сделать.