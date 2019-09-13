В микрорайонах УНЦ и Вторчермет за 5,8 млн обновят знаки и светофоры
В микрорайонах Вторчермет и УНЦ появятся новые знаки и светофоры. Центр организации движения готов заплатить за замену дорожных объектов 5,8 миллиона рублей. Аукцион на установку знаков и светофоров появился на сайте госзакупок.
В документах сказано, что менять светофоры и знаки будут на Агрономической от Рижского переулка до Ферганской улицы, а также на Амундсена от Объездной дороги до Мостовой улицы. На перекрестках, где Агрономическая пересекается с Военной, Братской, а Амундсена с улицей Академика Вонсновского сделают новые дорожные знаки и два вида светофоров: с таймерами для пешеходов и светодиодные транспортные. ЕТВ отметил участки, на которых заменят объекты, на карте:
Заказчик хочет, чтобы победитель аукциона установил на отрезке от Агрономической до Военной восемь светофоров и обновил тротуар и газон. От Агрономической до Братской подрядчику придется разместить 24 дорожных знака и еще 15 светофоров.
На участке, который проходит по Амундсена, нужно поставить 17 светофоров для пешеходов и транспорта, два из которых будут со стрелкой налево, и 44 знака. Подрядчика выберут 24 сентября. Заменить светофоры и знаки нужно до 15 июля 2020 года.