В микрорайонах УНЦ и Вторчермет за 5,8 млн обновят знаки и светофоры

В микрорайонах Вторчермет и УНЦ появятся новые знаки и светофоры. Центр организации движения готов заплатить за замену дорожных объектов 5,8 миллиона рублей. Аукцион на установку знаков и светофоров появился на сайте госзакупок.

В документах сказано, что менять светофоры и знаки будут на Агрономической от Рижского переулка до Ферганской улицы, а также на Амундсена от Объездной дороги до Мостовой улицы. На перекрестках, где Агрономическая пересекается с Военной, Братской, а Амундсена с улицей Академика Вонсновского сделают новые дорожные знаки и два вида светофоров: с таймерами для пешеходов и светодиодные транспортные. ЕТВ отметил участки, на которых заменят объекты, на карте: