Троллейбус №4 начнет ходить по Екатеринбургу 16 сентября
12:10, 13 Сентябрь 2019
Маршрут закрывали из-за ремонта на Шевченко.
Троллейбус № 4, который возит пассажиров от станции метро «Динамо» до улицы Сулимова в Пионерском, начнет ходить по Екатеринбургу в понедельник, 16 сентября. Об этом ЕТВ сообщили в ТТУ. Маршрут закрывали на месяц, потому что Екатеринбургская теплосетевая компания меняла трубы на Шевченко от Луначарского до Бажова.
Но в уральской столице продолжаются другие работы. В частности, до 30 октября закрыли улицу Сад имени Павлика Морозова. Энергетики будут работать на участке от Белинского до дома № 16/18Б по Декабристов.
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