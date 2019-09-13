Реконструкцию Зеленой рощи заморозили из-за странной насыпи
Реконструкцию Зеленой рощи приостановили. Во время раскопок археологи нашли там некий насыпной слой, поэтому технику отогнали. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии, можно ли назвать насыпь могилой, еще предстоит разобраться. Точную информацию получат только после полного исследования.
При этом в городской администрации пояснили, что неизвестно, когда возобновят ремонт. Археологов не ограничили во времени. Они будут работать столько, сколько посчитают нужным.
Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Строители поставили забор, который перекрыл пешеходный маршрут между улицей Хохрякова и аллеей Дворца спорта. В первую очередь в Зеленой роще должен появиться спортивный кластер, а уже затем другая инфраструктура.
Урбанист Владимир Злоказов не согласился с проектом, который одобрила мэрия, и собрал инициативную группу, чтобы бороться с изменениями в парке. В августе общественник собрал 31 предложение по Зеленой роще, которые, по его мнению, улучшат, а не угробят парк.