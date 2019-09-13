Реконструкцию Зеленой рощи заморозили из-за странной насыпи

Реконструкцию Зеленой рощи приостановили. Во время раскопок археологи нашли там некий насыпной слой, поэтому технику отогнали. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии, можно ли назвать насыпь могилой, еще предстоит разобраться. Точную информацию получат только после полного исследования.

При этом в городской администрации пояснили, что неизвестно, когда возобновят ремонт. Археологов не ограничили во времени. Они будут работать столько, сколько посчитают нужным.