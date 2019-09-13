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Реконструкцию Зеленой рощи заморозили из-за странной насыпи

10:56, 13 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Археологи наткнулись на некий слой, который может быть могилой.

Реконструкцию Зеленой рощи приостановили. Во время раскопок археологи нашли там некий насыпной слой, поэтому технику отогнали. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии, можно ли назвать насыпь могилой, еще предстоит разобраться. Точную информацию получат только после полного исследования.

При этом в городской администрации пояснили, что неизвестно, когда возобновят ремонт. Археологов не ограничили во времени. Они будут работать столько, сколько посчитают нужным.

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Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Строители поставили забор, который перекрыл пешеходный маршрут между улицей Хохрякова и аллеей Дворца спорта. В первую очередь в Зеленой роще должен появиться спортивный кластер, а уже затем другая инфраструктура.

Урбанист Владимир Злоказов не согласился с проектом, который одобрила мэрия, и собрал инициативную группу, чтобы бороться с изменениями в парке. В августе общественник собрал 31 предложение по Зеленой роще, которые, по его мнению, улучшат, а не угробят парк.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Ремонт, археология, захоронение, реконструкция, Зеленая Роща, Свердловская область , Екатеринбург
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