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Новый директор екатеринбургского цирка вернул живой оркестр

19:05, 13 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Все музыканты в полном составе с дирижером будут выступать на премьере программы «Белые львы Африки».

Новый сезон открыли в екатеринбургском цирке. На нем выступили жонглеры, гимнасты, клоуны, а также цирковые животные. После представления новый директор цирка Тамара Бортникова рассказала о планах по развитию.

Сперва на сцене показались все артисты во всей красе. После они выходили по очереди с номерами. Самый яркий был в финале: клоуны, ряженые в матросов, выманили на сцену случайного, как хочется верить, зрителя и весьма забавным образом подтрунивали над ним. Четверо матросов подбрасывали его вверх и кидали на матрас, заключали в клетку из спасательных кругов и делали сальто через него. Когда тот ушел от назойливых артистов, капитан свистнул, дескать, давай еще. Измученный зритель в ответ убежал. В зале захохотали.

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После представления началась пресс-конференция. На ней директор цирка Тамара Бортникова рассказала, что новом сезоне зрителей ждет оркестр, фестиваль циркового искусства и впервые привезенные в Екатеринбург белые львы. «Мы собирается сделать все, чтобы цирк был успешен. Но самоокупаемость, разумеется, не та цель, которую мы преследуем», — сказала Бортникова. Для этого в цирке планируют сделать капитальный ремонт и обновить кадры молодежью. Тамара Бортникова признается, что уже уволила одного человека. Впрочем, в кулуарах один из контролеров цирка, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что все иначе. «Новый директор уволил сегодня девять контролеров. А раньше — начальника отдела кадров», — сказал источник ЕТВ.

Осенью прошлого года в цирке сменилась власть. Росгосцирк уволил Анатолия Марчевского по статье и учреждение возглавил Александр Авраменко из Самары. Позже в марте из цирка уволили музыкантов оркестра. В августе этого года директором стала Бортникова, ранее работавшая на аналогичным должностях в Тульском и Рязанском цирках.

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Авторы:
Олег Денисов
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Теги:
Город, цирк, Екатеринбург
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