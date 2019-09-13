Новый директор екатеринбургского цирка вернул живой оркестр

Новый сезон открыли в екатеринбургском цирке. На нем выступили жонглеры, гимнасты, клоуны, а также цирковые животные. После представления новый директор цирка Тамара Бортникова рассказала о планах по развитию.

Сперва на сцене показались все артисты во всей красе. После они выходили по очереди с номерами. Самый яркий был в финале: клоуны, ряженые в матросов, выманили на сцену случайного, как хочется верить, зрителя и весьма забавным образом подтрунивали над ним. Четверо матросов подбрасывали его вверх и кидали на матрас, заключали в клетку из спасательных кругов и делали сальто через него. Когда тот ушел от назойливых артистов, капитан свистнул, дескать, давай еще. Измученный зритель в ответ убежал. В зале захохотали.