На Эльмаше вместо троллейбуса № 16 будет ходить автобус № 56

В мэрии Екатеринбурга отметили, что трамваи на Эльмаше пойдут по следующим маршрутам:

Трамвай № 2 — от станции « ВИЗ» по улице Татищева , проспекту Ленина , улице Луначарского до Северного депо;

ВИЗ» по улице Татищева проспекту Ленина улице Луначарского до Северного депо; Трамвай № 7 — от станции « 7 Ключей» по улицам Техническая , Победы , проспекту Космонавтов до Северного депо;

7 Ключей» по улицам Техническая Победы проспекту Космонавтов до Северного депо; Трамваи № 14 , 25 — от станции « Керамическая» по улицам 8 Марта , Куйбышева , Луначарского , проспекту Космонавтов , улице Машиностроителей до станции « Площадь Первой пятилетки»;

25 — от станции Керамическая» по улицам 8 Марта Куйбышева Луначарского проспекту Космонавтов улице Машиностроителей до станции Площадь Первой пятилетки»; Трамвай № 16 — от станции « Шарташ» по улицам Блюхера , Уральская до Северного депо;

Шарташ» по улицам Блюхера Уральская до Северного депо; Трамвай № 17 — на период демонтажных работ будет отменен.