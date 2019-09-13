На Эльмаше вместо троллейбуса № 16 будет ходить автобус № 56
18:11, 13 Сентябрь 2019
Рассказываем, что еще произойдет с общественным транспортом из-за строительных работ.
Гортранс поменял схему движения общественного транспорта на Эльмаше. С 16 сентября строители начали убирать подземный переход на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых Большевиков, поэтому трамваи и троллейбусы не будут ездить на участке от Пединститута до конечных «Эльмаш», «Фрезеровщиков» и «Таганская». Ограничения продлятся до 15 октября
«Гортранс» добавил рейсы по маршруту № 56 между остановками «УЗТМ» и «Таганская» (конечная троллейбусов № 13 и 16). Автобус № 56 поедет по Таганской, Краснофлотцев, Стачек, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, Машиностроителей в оба направления. При этом остановку «Краснофлотцев» по направлению к УЗТМ перенесут на Краснофлотцев после перекрестка с улицей Старых Большевиков.
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В мэрии Екатеринбурга отметили, что трамваи на Эльмаше пойдут по следующим маршрутам:
- Трамвай № 2 — от станции «ВИЗ» по улице Татищева, проспекту Ленина, улице Луначарского до Северного депо;
- Трамвай № 7 — от станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Победы, проспекту Космонавтов до Северного депо;
- Трамваи № 14, 25 — от станции «Керамическая» по улицам 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Космонавтов, улице Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки»;
- Трамвай № 16 — от станции «Шарташ» по улицам Блюхера, Уральская до Северного депо;
- Трамвай № 17 — на период демонтажных работ будет отменен.
Автобусы № 033 и № 060 по направлению к УрФУ и КОРу направят по улицам Корепина — Шефская, обратно — по улицам Шефская и Краснофлотцев. Маршрут № 059 поедет по Корепина — Стачек. И, наконец, автобус № 09 в направлении к остановке «Заречный» будет ходить по Шефской, а обратно по улицам Краснофлотцев — Старых Большевиков — Корепина — Шефской.
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