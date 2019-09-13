Макаровский мост закроют рано утром в субботу

В Екатеринбурге снова закроют Макаровский мост. Автомобилисты не смогут ездить по путепроводу с 6:00 14 сентября, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Все выходные на участке будут ремонтировать трамвайные пути. Сначала мост хотели закрыть сегодня вечером, но сдвинули сроки из-за пробок.

Водителей уральской столицы пустят на Макаровский мост в понедельник, 16 сентября, в 6:00. Это должно быть последнее из трех перекрытий, о которых объявляли в начале сентября.

Ранее ЕТВ писал, что трамваи начнут ходить по Макаровскому мосту 14 октября. Сейчас рабочие делают там инновационные рельсы с бетонным основанием, резиновым обрамлением и тепловыми стыками. Современные технологии помогут уменьшить стук при движении трамваев.