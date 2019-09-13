Дороги в Мичуринском должны отремонтировать до 4 октября
17:48, 13 Сентябрь 2019
ГИБДД выдала мэрии 12 представлений и пять предписаний.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние дорог в микрорайоне Мичуринский по обращению депутата Госдумы Андрея Альшевских. Ответ народный избранник опубликовал у себя в Facebook.
В ГИБДД заявили, что нашли ямы и выбоины на улицах Майская, Карасьевская, Кытлымская и Ручейная, а тротуары и электрическое освещение — нет. На Ручейной даже разметка отсутствует. Сотрудники Госавтоинспекции выдали мэрии 12 представлений и пять предписаний, чтобы устранить нарушения к 4 октября. Они обещают проверить, как исполняются требования.
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