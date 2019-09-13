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Бабье лето задержится в Екатеринбурге на выходные

08:30, 13 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Жители уральской столицы успеют еще немного погреться.

Выходные в Екатеринбурге будут теплыми. В пятницу, 13 сентября, столбик термометра поднимется до +22 градусов Цельсия днем. Западный ветер подует со скоростью четыре метра в секунду. На небо выйдут облака, возможен кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр. В ночь на субботу похолодает до +12, днем температура останется такой же, как накануне. Синоптики обещают, что выглянет солнце, а ветер чуть утихнет и сменит направление на юго-западное.

Самый высокий градус задаст воскресенье, 15 сентября. Ночью будет тоже +12, зато в светлое время суток — +23. Солнце может немного спрятаться, вместо него ненадолго придут тучи и дождь. Ветер станет южным со скоростью четыре метра в секунду.

С такой хорошей погодой нельзя сидеть дома. Поэтому не пропускайте последние теплые дни и проводите их на свежем воздухе.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, бабье лето, тепло, Гидрометцентр, синоптики, осень, погода, Свердловская область , Екатеринбург
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