Бабье лето задержится в Екатеринбурге на выходные

Выходные в Екатеринбурге будут теплыми. В пятницу, 13 сентября, столбик термометра поднимется до +22 градусов Цельсия днем. Западный ветер подует со скоростью четыре метра в секунду. На небо выйдут облака, возможен кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр. В ночь на субботу похолодает до +12, днем температура останется такой же, как накануне. Синоптики обещают, что выглянет солнце, а ветер чуть утихнет и сменит направление на юго-западное.

Самый высокий градус задаст воскресенье, 15 сентября. Ночью будет тоже +12, зато в светлое время суток — +23. Солнце может немного спрятаться, вместо него ненадолго придут тучи и дождь. Ветер станет южным со скоростью четыре метра в секунду.

С такой хорошей погодой нельзя сидеть дома. Поэтому не пропускайте последние теплые дни и проводите их на свежем воздухе.