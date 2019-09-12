Высокинский назвал избирательные участки, где пройдет опрос по храму
13:46, 12 Сентябрь 2019
Всего в списке более 50 площадок со всех районах Екатеринбурге. Дата голосования по-прежнему не определена.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил список площадок, на которых может пройти опрос по строительству храма святой Екатерины. В списке значится более 50 мест. В основном, это школы и административные здания. Документ обсудят на заседании гордумы Екатеринбурга в сентябре.
ЕТВ отметил весь список площадок на карте:
Рабочая группа по организации опроса определила три площадки под храм святой Екатерины еще в июне. В шорт-лист тогда вошли пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, площадка Приборостроительного завода и пустырь на месте снесенной телебашни.
Потом опрос решили отложить, чтобы все жители успели вернуться с дач и прилететь из отпусков. На очередном заседании было решено исключить площадку на месте телебашни, так как там начинается строительство ледовой арены. Ее заменили территорией за Макаровским мостом. Депутаты гордумы также поддержали изменение правил общегородского опроса: его планируют сделать анонимным и задействовать общественные площадки города.
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