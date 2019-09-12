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Свердловское небо до следующей недели окутает смог

08:40, 12 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Прошлое предупреждение действовало с 9 сентября.

Синоптики предупредили о смоге в ближайшие пять дней. Неблагоприятная метеорологическая обстановка сейчас сохраняется на территории всей Свердловской области с 20 часов 11 сентября, сообщает Уралгидрометцентр.

Это уже второе предупреждение о смог. Первое вышло 9 сентября и продлилось до 11 сентября. Таким образом, неблагоприятные погодные условия продержатся как минимум семь дней.

По данным сервиса Яндекс.Погода, до конца недели в Екатеринбурге не будет дождя и ветра. В четверг воздух прогреется до 20 градусов, в пятницу — до 21, в субботу и воскресенье — до 22. На этом бабье лето должно завершиться.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Уралгидромет, предупреждение, погода, смог, Екатеринбург
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