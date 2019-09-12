Парковку на площади 1905 года закроют на все выходные

Последняя еженедельная сентябрьская ярмарка пройдет в ближайшие выходные в Екатеринбурге. В этот раз на торговых рядах можно будет найти еще больше свежих фруктов и овощей, поскольку сейчас садоводы собирают большой урожай. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии, гостей ярмарки ждут сочные дыни и арбузы, яблоки из Саратова и Поволжья, а также ягоды от местных производителей.

Традиционно продавцы предложат жителям уральской столицы булочки, коврижки, шаньги, пирожные и ароматный чай. Коллекционеры смогут купил изготовленных вручную кукол, вязаные вещи, гобелены, изделия из бересты и другое.

Из-за ярмарки на площади 1905 года закроют парковку. Автомобилистам запретят оставлять машины на парковке с 19:00 13 сентября до 18:00 15 сентября. Водителям предлагают оставлять автомобили на улицах Урицкого, Володарского и в подземном паркинге «Пассажа». ЕТВ отметил места на карте, чтобы вы знали, где бросить машину: