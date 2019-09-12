Пара львов вернется в сквер за Оперным в конце сентября

Пара львов сможет вернуться в сквер за Оперным театром 25 сентября. Реставраторы уже отсканировали обе скульптуры , чтобы оценить объем повреждений. Больше всего трещин оказалось у льва. Специалисты должны снять верхний слой краски , заполнить все пустоты и нанести новое покрытие. Наличие 3D-модели позволит воссоздать такие же скульптуры из другого материала в отсутствие чертежей. Мастера назвали повреждения незначительными и уверены , что львы сохранятся в хорошем состоянии около ста лет. За две недели для скульптур сделают новые подставки.



Львы исчезли из реконструируемого сквера за Оперным театром в начале весны. Местные жители испугались , что скульптуры больше не вернутся в парк , но администрация опровергла эти слухи. Также подрядчика критиковали за неаккуратный разбор исторических постаментов — их сломали бульдозерами. Если вы хотите узнать историю львов , то ЕТВ рассказывал ее здесь. Закончить реконструкцию всего парка обещают в октябре.