Пара львов вернется в сквер за Оперным в конце сентября
12:53, 12 Сентябрь 2019
Реставраторы отсканировали скульптуры и нашли трещины.
Пара львов сможет вернуться в сквер за Оперным театром 25 сентября. Реставраторы уже отсканировали обе скульптуры, чтобы оценить объем повреждений. Больше всего трещин оказалось у льва. Специалисты должны снять верхний слой краски, заполнить все пустоты и нанести новое покрытие. Наличие 3D-модели позволит воссоздать такие же скульптуры из другого материала в отсутствие чертежей. Мастера назвали повреждения незначительными и уверены, что львы сохранятся в хорошем состоянии около ста лет. За две недели для скульптур сделают новые подставки.
Львы исчезли из реконструируемого сквера за Оперным театром в начале весны. Местные жители испугались, что скульптуры больше не вернутся в парк, но администрация опровергла эти слухи. Также подрядчика критиковали за неаккуратный разбор исторических постаментов — их сломали бульдозерами. Если вы хотите узнать историю львов, то ЕТВ рассказывал ее здесь. Закончить реконструкцию всего парка обещают в октябре.
Львы исчезли из реконструируемого сквера за Оперным театром в начале весны. Местные жители испугались, что скульптуры больше не вернутся в парк, но администрация опровергла эти слухи. Также подрядчика критиковали за неаккуратный разбор исторических постаментов — их сломали бульдозерами. Если вы хотите узнать историю львов, то ЕТВ рассказывал ее здесь. Закончить реконструкцию всего парка обещают в октябре.
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