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Карякин и Высокинский подключили дом к быстрому интернету

14:18, 12 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба екатеринбургского филиала «Ростелекома»
Специалисты «Ростелекома» научили гонщика и мэра варить оптоволокно.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и гонщик Сергей Карякин сварили оптоволокно, завели кабель в канализацию и переключили жилой дом на Эльмаше на гигабитные каналы связи. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Хотел бы я разгоняться до такой скорости», — сказал Сергей Карякин, когда узнал, что по оптоволокну информация передается со скоростью света. На гигабитные каналы связи уже переключены 4,5 тысячи домов в Екатеринбурге. Сегодня 400 тысячам семей доступен интернет на скорости до одного гигабита в секунду, а также интерактивное телевидение. Горожане могут подключаться к надежной Wi–Fi сети и поставить видеонаблюдение.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, кабель, Екатеринбург, оптоволокно, Ростелеком, Александр Высокинский, Сергей Карякин
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