Карякин и Высокинский подключили дом к быстрому интернету

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и гонщик Сергей Карякин сварили оптоволокно, завели кабель в канализацию и переключили жилой дом на Эльмаше на гигабитные каналы связи. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Хотел бы я разгоняться до такой скорости», — сказал Сергей Карякин, когда узнал, что по оптоволокну информация передается со скоростью света. На гигабитные каналы связи уже переключены 4,5 тысячи домов в Екатеринбурге. Сегодня 400 тысячам семей доступен интернет на скорости до одного гигабита в секунду, а также интерактивное телевидение. Горожане могут подключаться к надежной Wi–Fi сети и поставить видеонаблюдение.