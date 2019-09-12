Карякин и Высокинский подключили дом к быстрому интернету
14:18, 12 Сентябрь 2019
Специалисты «Ростелекома» научили гонщика и мэра варить оптоволокно.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и гонщик Сергей Карякин сварили оптоволокно, завели кабель в канализацию и переключили жилой дом на Эльмаше на гигабитные каналы связи. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
«Хотел бы я разгоняться до такой скорости», — сказал Сергей Карякин, когда узнал, что по оптоволокну информация передается со скоростью света. На гигабитные каналы связи уже переключены 4,5 тысячи домов в Екатеринбурге. Сегодня 400 тысячам семей доступен интернет на скорости до одного гигабита в секунду, а также интерактивное телевидение. Горожане могут подключаться к надежной Wi–Fi сети и поставить видеонаблюдение.
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