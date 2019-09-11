Варламов разжевал Высокинскому, как должна выглядеть школа
16:06, 11 Сентябрь 2019
Ранее блогер назвал «золотой» ремонт школы №106 цыганщиной, а мэр ответил, что хочет разговаривать с теми, кто что-то делает.
Блогер Илья Варламов обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому по поводу «позолоченной» школы на Вторчермете. Ранее бизнесмен Андрей Симановский на свои деньги отреставрировал школу № 106, украсив ее лепниной. Варламов заявил, что в учебном заведении очень плохой интерьер, который навредит детям. По словам блогера, школа выглядит, как «цыганский дворец». Высокинский сказал следующее: «Бесполезно разговаривать с теми, кто ничего не делает. Мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей. Может подобные вещи будут приучать к красоте».
В своей новой публикации Илья Варламов показал, как, по его мнению, должна выглядеть современная школа. Он подробно рассказал, как следует расставить мебель, обустроить пришкольную территорию, вестибюль, коридор, библиотеку, актовый зал, а также показал типичные ошибки при проектировании. Ссылка на огромный пост Варламова тут.
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Илья Варламов
блогер
Удивительное дело, конечно… Такое впечатление, что мы обсуждаем не ремонт школы, а какой-то инновационный стартап: «взлетит — не взлетит», «понравится — не понравится». […] В общем, если честно, я чувствую себя неловко из-за реакции мэра. Поэтому сегодня подробно и аргументированно рассказываю, какой должна быть школа.
Также Варламов назвал обновленную школу № 106 «дворцом имени Филиппа Киркорова» и подчеркнул, что такими экспериментами «восхищаются только потому, что они выделяются из общей серости».
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