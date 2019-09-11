Варламов разжевал Высокинскому, как должна выглядеть школа

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Удивительное дело , конечно… Такое впечатление , что мы обсуждаем не ремонт школы , а какой-то инновационный стартап: « взлетит — не взлетит», « понравится — не понравится». […] В общем , если честно , я чувствую себя неловко из-за реакции мэра. Поэтому сегодня подробно и аргументированно рассказываю , какой должна быть школа.

