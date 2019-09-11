В сквере у Драмтеатра закрасили надпись о правде

Надпись «Правда-матка» на вентиляционной будке в сквере у Драмтеатра исчезла. Ее замазали белой краской. Фотографию арт-объекта выложили в SAH Chat в Telegram. Один из пользователей чата предложил восстановить надпись «Правда в Лиле?», которая украшала будку раньше. Автор стены Слава ПТРК ответил, что поезд ушел. «Лучше всего просто черную стену теперь сделать», — сообщил художник.

Напомним, стена о правде появилась после майских протестов в сквере у Драмтеатра. Надписи менялись несколько раз. Екатеринбуржцы могли увидеть на будке «Правду в силе?», «Правду в Лиле?» с Маяковским и «Правду-матку».

Недавно на набережной у Октябрьской площади появился бесоватый шар. Но его потом смыли коммунальщики.