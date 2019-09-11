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В сквере у Драмтеатра закрасили надпись о правде

15:14, 11 Сентябрь 2019
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Фото: SAH Chat в Telegram
Черную стену в парке замазали белым.

Надпись «Правда-матка» на вентиляционной будке в сквере у Драмтеатра исчезла. Ее замазали белой краской. Фотографию арт-объекта выложили в SAH Chat в Telegram. Один из пользователей чата предложил восстановить надпись «Правда в Лиле?», которая украшала будку раньше. Автор стены Слава ПТРК ответил, что поезд ушел. «Лучше всего просто черную стену теперь сделать», — сообщил художник.

Напомним, стена о правде появилась после майских протестов в сквере у Драмтеатра. Надписи менялись несколько раз. Екатеринбуржцы могли увидеть на будке «Правду в силе?», «Правду в Лиле?» с Маяковским и «Правду-матку».

Недавно на набережной у Октябрьской площади появился бесоватый шар. Но его потом смыли коммунальщики.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, граффити, арт-объект, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , Екатеринбург, Слава PTRK
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