В ЦПКиО может появиться кольцевое движение и станция электрички

Рабочая группа по благоустройству ЦПКиО провела накануне первое заседание. На нем общественники и мэрия обсудили предложения екатеринбуржцев, комитета благоустройства, РЖД и Лесотехнического университета. Представители РЖД предложили сделать станцию, на которой будет останавливаться городская электричка, поскольку сейчас она идет с обратной стороны ЦПКиО, рассказал ЕТВ участник рабочей группы Александр Цариков. «Еще у них были прекрасные идеи насчет узкоколейки и создания развернутой сети для детской железной дороги. Один из вариантов — пустить кольцевое сообщение по всему парку, в том числе до аттракционов», — сообщил Цариков.

Кроме того, новый ЦПКиО хотят соединить с парком Лесоводов России. По словам Александра Царикова, эти возможности уже обсуждали, но железнодорожники заинтересовались идеей только сейчас. Они заявили, что готовы с ней работать, и уже начали переговоры о землепользовании.

Также на заседании выступили представители Лесотехнического университета. Они предложили для начала проанализировать состояние деревьев в парке. Участники обсудили, что надо проводить серьезное исследование площадки перед формированием заявки, чтобы избежать проблем с трубами и коммуникациями.