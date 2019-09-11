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В ЦПКиО может появиться кольцевое движение и станция электрички

11:40, 11 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
На первом заседании рабочей группы обсудили варианты благоустройства парка.

Рабочая группа по благоустройству ЦПКиО провела накануне первое заседание. На нем общественники и мэрия обсудили предложения екатеринбуржцев, комитета благоустройства, РЖД и Лесотехнического университета. Представители РЖД предложили сделать станцию, на которой будет останавливаться городская электричка, поскольку сейчас она идет с обратной стороны ЦПКиО, рассказал ЕТВ участник рабочей группы Александр Цариков. «Еще у них были прекрасные идеи насчет узкоколейки и создания развернутой сети для детской железной дороги. Один из вариантов — пустить кольцевое сообщение по всему парку, в том числе до аттракционов», — сообщил Цариков.

Кроме того, новый ЦПКиО хотят соединить с парком Лесоводов России. По словам Александра Царикова, эти возможности уже обсуждали, но железнодорожники заинтересовались идеей только сейчас. Они заявили, что готовы с ней работать, и уже начали переговоры о землепользовании.

Также на заседании выступили представители Лесотехнического университета. Они предложили для начала проанализировать состояние деревьев в парке. Участники обсудили, что надо проводить серьезное исследование площадки перед формированием заявки, чтобы избежать проблем с трубами и коммуникациями.

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Среди рассмотренных предложений по реконструкции ЦПКиО были и другие: сдвинуть аттракционы ближе к центральному входу, сделать музей, восстановить Театр эстрады, исключить площадку для выгула собак и деасфальтирование.

Напомним, ЦПКиО остался без директора. Роман Шадрин ушел с должности в январе 2019 года. С тех пор парк остался в запустении, нового руководителя для него не нашли. ЕТВ фантазировал о том, кто мог бы стать директором парка и рассказывал об этом здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ЦПК и ОН, Екатеринбург, Свердловская область , ЦПКиО, благоустройство, РЖД, электричка
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