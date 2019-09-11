Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с 16 сентября

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона. Документ появился на сайте мэрии. Согласно постановлению, подавать тепло начнут с 16 сентября. В первую очередь, батареи нагреются в детских садах, больницах и школах Екатеринбурга, а затем в многоквартирниках.

Если во время подключения будут нарушения, Екатеринбургская теплосетевая компания может отключить горячую воду. Начислять плату за отопление начнут с того дня, когда тепло придет в квартиры уральской столицы.

Ранее сезон горячих батарей начался в Пелымском и Новоуральском городских округах. В пресс-службе «Облкоммунэнерго» сообщили, что повсеместно включать отопление будут с 15 сентября.