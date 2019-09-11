Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с 16 сентября
11:57, 11 Сентябрь 2019
Можно прятать в шкаф теплые носки.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона. Документ появился на сайте мэрии. Согласно постановлению, подавать тепло начнут с 16 сентября. В первую очередь, батареи нагреются в детских садах, больницах и школах Екатеринбурга, а затем в многоквартирниках.
Если во время подключения будут нарушения, Екатеринбургская теплосетевая компания может отключить горячую воду. Начислять плату за отопление начнут с того дня, когда тепло придет в квартиры уральской столицы.
Ранее сезон горячих батарей начался в Пелымском и Новоуральском городских округах. В пресс-службе «Облкоммунэнерго» сообщили, что повсеместно включать отопление будут с 15 сентября.
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