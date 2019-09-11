«Целее будет»: Ройзман защитил Шарташский лесопарк от застройки
10:54, 11 Сентябрь 2019
Экс-мэр Екатеринбурга призвал бережнее относиться к жемчужине Урала.
Шарташский лесопарк трогать не надо, считает политик Евгений Ройзман. По мнению экс-мэра Екатеринбурга, так парк «целее будет». Ройзман, отвечая на вопрос слушателя в эфире «Эха Москвы», обратился к истории.
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Я знаю историю Шарташа. Там и в 18-м, и в 19-м веке его испускали, потому что считали, что Шарташ затапливает шахты золотые. И приехал Гумбольдт и Шарташ спустили. Погибло очень много рыбы. Люди остались вообще безо всего. Оказалось, что шахты затапливаются по-другому. Ну, Гумбольдт говорит: «Ну, не получилось. Извините». Уехал.
Евгений Ройзман подчеркнул, что не стоит давать «никаких разрешений на застройку» Шарташского лесопарка. При этом он считает, что «дорожки благоустраивать надо».
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Долго ждали, пока Шарташ снова наберется. И поэтому вот не знаешь, что делать — не делай ничего. Другое дело, что там будут выделены огромные деньги. А я считаю, просто не надо трогать. Прибираться надо, дорожки благоустраивать надо, мусор убирать. А трогать на надо. Это вот моя позиция, потому что Шарташ — это такая жемчужина Урала и особенно окрестностей Екатеринбурга.
В Шарташском лесопарке начался второй этап строительства велодорожки. Гостей парка попросили быть аккуратней и внимательней из-за стройкиот Егоршинского подхода до Большого шарташского каменного карьера. Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин посоветовал посетителям выбрать другие маршруты для прогулок и отдыха и извинился за временные неудобства.
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