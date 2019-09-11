«Целее будет»: Ройзман защитил Шарташский лесопарк от застройки

Долго ждали , пока Шарташ снова наберется. И поэтому вот не знаешь , что делать — не делай ничего. Другое дело , что там будут выделены огромные деньги. А я считаю , просто не надо трогать. Прибираться надо , дорожки благоустраивать надо , мусор убирать. А трогать на надо. Это вот моя позиция , потому что Шарташ — это такая жемчужина Урала и особенно окрестностей Екатеринбурга.

Евгений Ройзман, блогер, общественный деятель