Виктор Тестов показал, как идет ремонт новых залов гордумы в ЦУМе

Гордума Екатеринбурга готовится к переезду. Ей ремонтируют помещения на четвертом и пятом этажах здания ЦУМа со стороны Театрального и Банковского переулков. Ремонт уже подходит к концу, но остается не менее важный момент — техническое оснащение зала и кабинетов.

«Все это началось еще три года назад, — рассказывает зампредседателя гордумы Виктор Тестов, — работы затянулись, так как не хотелось тратить много денег на себя — лучше уж школы отремонтировать, поэтому стараемся экономить на всем. Над дизайном пространства работали сами, благо среди депутатов достаточно специалистов, работающих в сфере строительства». Впрочем, не всем депутатам дизайн-концепция пришлась по душе. Главный строитель гордумы Владимир Крицкий раскритиковал ремонт будущих помещений, вспоминает вице-спикер.