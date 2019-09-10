Виктор Тестов показал, как идет ремонт новых залов гордумы в ЦУМе
Гордума Екатеринбурга готовится к переезду. Ей ремонтируют помещения на четвертом и пятом этажах здания ЦУМа со стороны Театрального и Банковского переулков. Ремонт уже подходит к концу, но остается не менее важный момент — техническое оснащение зала и кабинетов.
«Все это началось еще три года назад, — рассказывает зампредседателя гордумы Виктор Тестов, — работы затянулись, так как не хотелось тратить много денег на себя — лучше уж школы отремонтировать, поэтому стараемся экономить на всем. Над дизайном пространства работали сами, благо среди депутатов достаточно специалистов, работающих в сфере строительства». Впрочем, не всем депутатам дизайн-концепция пришлась по душе. Главный строитель гордумы Владимир Крицкий раскритиковал ремонт будущих помещений, вспоминает вице-спикер.
Виктор Тестов иронизирует: «Сначала мы хотели все сделать в стиле хайтек, но потом решили, пусть будет нехай так — просто и лаконично». Вдохновлял пример интерьеров Мосгордумы. Цветовое решение — в нейтральном бежевом цвете с темно-коричневыми акцентами. Посадочных мест в зале заседания будет больше 70-ти — хватит, чтобы разместились и депутаты, и работники аппарата, и приглашенных гости. Даже есть запас на случай, если состав гордумы неожиданно увеличится.
На каждом рабочем месте установят компьютер и систему для голосования. Единственное, не всем депутатам будет хорошо видно трибуну и выступающего, так как в зале пришлось сохранить несущие колонны, но на них решено установить мониторы с трансляцией.
В этом помещении раньше были торговые площади, но как подтвердят все предприниматели, торговля выше третьего этажа идет плохо, поэтому собственники охотно отдали четвертый и пятый этаж думе.
Большинство рабочих кабинетов будут выходить на южную сторону с видом на Большой Златоуст и в переулок Банковский с видом на Пассаж. В коридорах предусмотрели место для портретов почетных граждан Екатеринбурга и небольшой витрины с архивными документами из истории гордумы Екатеринбурга. Она оказалась одной из старейших в стране — ей 232 года.
Компьютеры и оргтехнику планируют закупать в следующем году. Если все пройдет удачно, на будущий год дума и переедет. А в освободившихся кабинетах, скорее всего, разместятся чиновники городской администрации.
И еще одна не самая приятная новость: вход в здание администрации могут со временем ограничить для посторонних, руководствуясь новыми требованиями безопасности. Поэтому гордума на первом этаже думает открыть для своих избирателей приемную, где постоянно будет дежурить представитель аппарата.
Фото на главной и в тексте: ЕТВ