Главная «ЕТВ»НовостиГород

«Варварские работы»: екатеринбуржец — о вырубке аллеи на Бажова

14:12, 10 Сентябрь 2019
bezymjannyj.jpg
Фото: улица Бажова в Instagram
Общественник Дмитрий Москвин пожаловался, что из-за ремонта теплотрассы погубили грушевые деревья. Но в ЕТК объяснили, что все под контролем.
Общественник Дмитрий Москвин пожаловался на вырубку грушевой аллеи на Бажова. Он сослался на страницу в Instagram, посвященную этой улице. На ней екатеринбуржцы разместили снимки вырубленных насаждений и написали: «Все-таки вырубили часть грушевой аллеи от Шарташской до Шевченко, там, где меняли все лето теплотрассу. Наверняка потом скажут, что все деревья были больные».
Хлеб насущный
ЕТВ рассказывает, как перейти на интуитивное питание, почему диеты — это зло?
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все-таки вырубили часть грушевой аллеи от Шарташской до Шевченко, там где меняли все лето теплотрассу. Наверняка, потом скажут, что все деревья были больные. Справедливости ради - да, несколько деревьев обожгло горячим паром после очередной аварии зимой пару лет назад, но как же бесит это молчаливое местное благоустройство - нет никакой информации, ни одного объявления о том, что тут происходит. Догадывайтесь сами, дорогие товарищи. Что не видите что-ли?

Публикация от Улица Бажова (@ulitsa_bazhova)

Дмитрий Москвин предположил, что «во время варварских ремонтных“ работ были витально повреждены корни деревьев». Общественник написал в Facebook:

Дмитрий Москвин
руководитель образовательных программ ГЦСИ

По крайней мере, как видно из ранее размещенных в паблике фотографий, никаких действий, защищающих деревья, варварами предпринято не было. Траншеи проходили в непосредственной близости к стволам. Это не деревья больные. Это люди оскотинились в конец.

Дмитрий Москвин

В пресс-службе ЕТК нас заверили, что деревья вырубили, потому что под ними проходила теплотрасса. По контракту с мэрией энергетики должны восстановить вырубленные насаждения, поэтому беспокоиться не нужно.

Кроме того, Дмитрий Москвин отметил, что деревьев не стало и во дворе на Малышева, 84. По его словам, там пилят здоровые красивые ивы. Пенсионерка, с которой общался Москвин, заявила, что деревья мешают автомобилям. «Справедливости ради отмечу: это машины мешают деревьям расти. Рядом подземный трехъярусный паркинг, а через дорогу — шестиэтажный наземный», — закончил екатеринбуржец. ЕТВ обратился за комментарием в мэрию, нам пообещали ответить позднее.

Ради восьмого района Екатеринбурга создали рабочую группу
Указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале ««Варварские работы»: екатеринбуржец — о вырубке аллеи на Бажова»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Малышева, общественники, Бажова, аллея, вырубка деревьев, Свердловская область , Екатеринбург, Дмитрий Москвин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.