«Варварские работы»: екатеринбуржец — о вырубке аллеи на Бажова

В пресс-службе ЕТК нас заверили, что деревья вырубили, потому что под ними проходила теплотрасса. По контракту с мэрией энергетики должны восстановить вырубленные насаждения, поэтому беспокоиться не нужно.

Кроме того, Дмитрий Москвин отметил, что деревьев не стало и во дворе на Малышева, 84. По его словам, там пилят здоровые красивые ивы. Пенсионерка, с которой общался Москвин, заявила, что деревья мешают автомобилям. «Справедливости ради отмечу: это машины мешают деревьям расти. Рядом подземный трехъярусный паркинг, а через дорогу — шестиэтажный наземный», — закончил екатеринбуржец. ЕТВ обратился за комментарием в мэрию, нам пообещали ответить позднее.