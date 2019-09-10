В Екатеринбурге гаражи и парковки подорожали к осени на 10%

Гаражи подорожали в Екатеринбурге к осени на 11%. Их цена достигла в среднем 502,5 тысячи рублей. Парковки подскочили в цене чуть меньше — на 8%. Теперь они стоят 608 тысяч рублей, посчитали аналитики сайта недвижимости N1.RU. Чаще всего гаражи продают в районе Автовокзала, Эльмаша, а также на Юго-Западе и ВИЗе. Парковки предлагают купить в центре, рядом с Автовокзалом и в Академическом.

С прошлой осени аренда гаражей в Екатеринбурге выросла на 21% до 5,7 тысячи рублей в месяц. Аренда парковок подорожала на 5% до 4,3 тысячи рублей в месяц. Поэтому, если приобретать помещение для машины, оно окупится за семь лет (с парковкой эта цифра на пять лет больше).