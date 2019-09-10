Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге гаражи и парковки подорожали к осени на 10%

10:10, 10 Сентябрь 2019
garage-769792_960_720.jpg
Фото: pixabay
Чаще всего помещения для автомобилей продают в районе Автовокзала, на Эльмаше, ВИЗе и Юго-Западном.

Гаражи подорожали в Екатеринбурге к осени на 11%. Их цена достигла в среднем 502,5 тысячи рублей. Парковки подскочили в цене чуть меньше — на 8%. Теперь они стоят 608 тысяч рублей, посчитали аналитики сайта недвижимости N1.RU. Чаще всего гаражи продают в районе Автовокзала, Эльмаша, а также на Юго-Западе и ВИЗе. Парковки предлагают купить в центре, рядом с Автовокзалом и в Академическом.

С прошлой осени аренда гаражей в Екатеринбурге выросла на 21% до 5,7 тысячи рублей в месяц. Аренда парковок подорожала на 5% до 4,3 тысячи рублей в месяц. Поэтому, если приобретать помещение для машины, оно окупится за семь лет (с парковкой эта цифра на пять лет больше).

Хлеб насущный
ЕТВ рассказывает, как перейти на интуитивное питание, почему диеты — это зло?
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге гаражи и парковки подорожали к осени на 10%»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, недвижимость, продажа, N1, парковки, гараж, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Город
Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Крупнейший форум, посвященный строительству высотных зданий, в этом году станет ближе к простым людям.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.