УГМК разрешили строить Ледовую арену на месте взорванной телебашни

Уральская горно-металлургическая компания получила положительное заключение государственной экспертизы о строительстве Ледовой арены. Начальник областного управления госэкспертизы Наталья Серегина объяснила, что проект был непростой. Концепцию проверяли под знаком «повышенной ответственности», сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского управления госэкспертизы. Специалисты рассмотрели проект за 50 дней. Для такого масштабного проекта это еще маленький срок.

Уральские эксперты работали с проектировщиками объекта — московской организацией «Горпроект». Москвичи приезжали в Екатеринбург несколько раз, чтобы быстро решить спорные вопросы и устранить замечания. Кроме того, специалисты общались между собой по видеосвязи. Теперь УГМК может начинать строительство. До этого были только подготовительные работы.

Многофункциональный комплекс на месте взорванной телебашни сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч.