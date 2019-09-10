Свердловская область готова потратить на Универсиаду 14 миллиардов

На Универсиаду-2023 Свердловская область готова потратить 14 миллиардов. Так , в 2020 году на эти нужды предусмотрено четыре миллиарда. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко.





В 2021 году на студенческие Игры выделят 3,5 миллиарда , а в 2022-м — еще три миллиарда. Деньги будут закладываться по принципу софинансирования вместе с федеральными средствами.





Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что на Универсиаду-2023 придется потратить 79 миллиардов рублей. Из названной суммы 53 миллиарда должны поступить из федерального бюджета.