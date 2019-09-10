Ради восьмого района Екатеринбурга создали рабочую группу

Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил создать восьмой район города к 300-летию уральской столицы. В апреле 2019 года мэрия Екатеринбурга начала формировать границы и социальную структуру Академического. Это должно занять девять месяцев. После этого федеральное правительство должно утвердить размещение новых судов, полицейских пунктов, прокуратуры. Это займет еще полгода. Процесс завершится постановлением правительства.

Для того, чтобы появился новый район, комиссия по топонимике должна проверить, что на его территории нет улиц с одинаковыми названиями. Это может осложнить прописку жителей.