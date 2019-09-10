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Ради восьмого района Екатеринбурга создали рабочую группу

13:40, 10 Сентябрь 2019
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Фото: shutterstock
Указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по формированию восьмого района Екатеринбурга. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, он должен появиться на базе Академического.

Рабочую группу возглавил заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов. В группу также вошли заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин, председатель гордумы Игорь Володин, замгубернатора Сергей Швиндт, представители министерств региона, Заксобрания и другие эксперты.

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Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил создать восьмой район города к 300-летию уральской столицы. В апреле 2019 года мэрия Екатеринбурга начала формировать границы и социальную структуру Академического. Это должно занять девять месяцев. После этого федеральное правительство должно утвердить размещение новых судов, полицейских пунктов, прокуратуры. Это займет еще полгода. Процесс завершится постановлением правительства.

Для того, чтобы появился новый район, комиссия по топонимике должна проверить, что на его территории нет улиц с одинаковыми названиями. Это может осложнить прописку жителей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, рабочая группа, восьмой район, Академический, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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