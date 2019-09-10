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На Эльмаше екатеринбуржцам еще месяц придется объезжать перекресток

18:56, 10 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Рабочие продолжают прокладывать трамвайные пути.
Перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков закроют до 15 октября. Ранее строители перекрыли участок с 17 августа по 5 сентября. Рабочие продолжают прокладывать трамвайные пути

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Хлеб насущный
ЕТВ рассказывает, как перейти на интуитивное питание, почему диеты — это зло.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, старых большевиков, Фрезеровщиков, строители, Екатеринбург, ремонт дорог
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