На Эльмаше екатеринбуржцам еще месяц придется объезжать перекресток

Рабочие продолжают прокладывать трамвайные пути Перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков закроют до 15 октября. Ранее строители перекрыли участок с 17 августа по 5 сентября.





Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели , а также заранее планировать свой маршрут передвижения , отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.