На Эльмаше екатеринбуржцам еще месяц придется объезжать перекресток
18:56, 10 Сентябрь 2019
Рабочие продолжают прокладывать трамвайные пути.
Перекресток улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков закроют до 15 октября. Ранее строители перекрыли участок с 17 августа по 5 сентября. Рабочие продолжают прокладывать трамвайные пути
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
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