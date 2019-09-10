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Мэрия примерила храм святой Екатерины на три площадки

11:39, 10 Сентябрь 2019
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Храм на месте Приборостроительного завода
Скриншот видео
В администрации поместили собор на место Приборостроительного завода, территорию на Белинского-Фурманова и за Макаровский мост.
Мэрия Екатеринбурга показала, как может выглядеть храм святой Екатерины на трех площадках, которые планируют включить в городской опрос. Речь идет о территориях на Фурманова-Белинского, на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Хлеб насущный
Ранее архитекторы бюро ROCK опубликовали в своем Instagram проект для храма святой Екатерины в стиле футуризма. Визуализаторы разместили его на месте Приборостроительного завода на берегу Городского пруда. Они рассказали, что РМК, одному из инвесторов строительства храма, проект понравился.

4 сентября комиссия гордумы поддержала изменение правил опроса, который позволит наконец выбрать место под храм. Проект внес мэр Александр Высокинский. Сейчас положение предполагает проведение поименного опроса по месту жительства. Глава города предлагает сделать так, чтобы екатеринбуржцы могли проголосовать на любой площадке и анонимно. Дата опроса остается неизвестной.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, опрос
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