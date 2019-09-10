Мэрия примерила храм святой Екатерины на три площадки
11:39, 10 Сентябрь 2019
В администрации поместили собор на место Приборостроительного завода, территорию на Белинского-Фурманова и за Макаровский мост.
Мэрия Екатеринбурга показала, как может выглядеть храм святой Екатерины на трех площадках, которые планируют включить в городской опрос. Речь идет о территориях на Фурманова-Белинского, на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Ранее архитекторы бюро ROCK опубликовали в своем Instagram проект для храма святой Екатерины в стиле футуризма. Визуализаторы разместили его на месте Приборостроительного завода на берегу Городского пруда. Они рассказали, что РМК, одному из инвесторов строительства храма, проект понравился.
4 сентября комиссия гордумы поддержала изменение правил опроса, который позволит наконец выбрать место под храм. Проект внес мэр Александр Высокинский. Сейчас положение предполагает проведение поименного опроса по месту жительства. Глава города предлагает сделать так, чтобы екатеринбуржцы могли проголосовать на любой площадке и анонимно. Дата опроса остается неизвестной.
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