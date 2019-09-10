Екатеринбуржцы выступили «за» сквер Бориса Рыжего

Инициативные екатеринбуржцы хотят назвать сквер на Вторчермете именем Бориса Рыжего. В редакцию ЕТВ обратился председатель совета многоквартирного дома на Сызранском , 17 Максим Коновалов , который сообщил , что уже создана рабочая группа и обсуждается проект.



