Екатеринбуржцы выступили «за» сквер Бориса Рыжего
10:57, 10 Сентябрь 2019
Активисты предлагают поставить информационные доски со стихами поэта и памятную табличку.
Инициативные екатеринбуржцы хотят назвать сквер на Вторчермете именем Бориса Рыжего. В редакцию ЕТВ обратился председатель совета многоквартирного дома на Сызранском, 17 Максим Коновалов, который сообщил, что уже создана рабочая группа и обсуждается проект.
Активист предлагает поставить по всему скверу на Ферганской информационные доски со стихами или QR-коды, которые будут выводить на произведения Рыжего, а также — памятную доску, если родные поэта не будут против. «Это — программа-минимум», — отметил Коновалов. По его словам, в сквере есть одна проблема.
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«Парк Камвольного комбината (рядом с Ферганской — прим. ЕТВ) преобразился в 2016 году, когда „Атомстройкомплекс“ построил многоквартирный дом. Но так получилось, что до сих пор не горят фонари. Сети не передали городу. По последней информации, документы „Атомстройскомплексом“ пока не подписаны. Фонари стоят, а освещения нет. В этом вопросе нам помогает [министр ЖКХ и энергетики Свердловской области] Николай Смирнов», — рассказал Максим Коновалов. Он уверен, что сквер Бориса Рыжего станет культурным якорем Вторчермета.
«В парке Камвольного комбината есть скамейка, где Борис Рыжий сидел с девушкой, ходят трамваи, которыми он вдохновлялся. У нас есть отдаленные районы, которые забыты. Если мы туда добавим культуры, о них будут помнить», — резюмировал екатеринбуржец.
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Ранее ЕТВ выступил с ходатайством о переименовании сквера на улице Ферганской. Журналисты нашей редакции поддержали предложение депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина дать скверу имя поэта Бориса Рыжего. В обосновании ЕТВ указал, что настоящее название парка «лишено аутентичного нарратива, который бы помогал в структурировании нашей идентичности».
Мы считаем, что переименование парка пройдет для горожан безболезненно. Екатеринбуржцы получат пространство, которое будет отсылать их к земляку. Ходатайство о переименовании сквера на Вторчермете уже направлено в мэрию Екатеринбурга.
Обновление: в ближайшее время в библиотеке № 31 в Ремесленном переулке, 7 организуют сбор подписей «за» сквер Бориса Рыжего.
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