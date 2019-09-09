ЖБИ и Синие Камни останутся без холодной воды на неделю

Жителям микрорайонов Синие Камни, ЖБИ и поселка Чапаева придется снова потерпеть. Не так давно екатеринбуржцы с облегчением вздохнули после опрессовок, но коммунальщики подкинули очередной сюрприз. С 9 по 16 сентября из-за ремонта трубы на участке от Первомайской, 120 до Высоцкого, 2 отключат холодную воду. Раскопки планируют вести только на тротуарах, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Водоканала».

Из-за ремонта трубы давление на верхних этажах домов может быть пониженным. Чтобы екатеринбуржцы не сидели без воды, коммунальщики установят временные колонки между домами № 29-31 на улице 40 лет Комсомола, между зданиями № 12-14 и № 16-18 на Сыромолотова, а также на Рассветной, 11 и Сиреневом бульваре, 11. Если понадобится, воду могут подвезти в автоцистернах. Кроме того, на ЖБИ, Синих Камнях и в поселке Чкаловский с 14 по 16 сентября бесплатно будут работать автоматы с доочищенной питьевой водой.

Если на нижних этажах вашего дома не будет холодной воды, подайте заявку в диспетчерскую «Горводопровода» по телефону: +7(343) 212-18-50.