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ЖБИ и Синие Камни останутся без холодной воды на неделю

10:28, 09 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Коммунальщики снизят давление в трубах на верхних этажах домов.

Жителям микрорайонов Синие Камни, ЖБИ и поселка Чапаева придется снова потерпеть. Не так давно екатеринбуржцы с облегчением вздохнули после опрессовок, но коммунальщики подкинули очередной сюрприз. С 9 по 16 сентября из-за ремонта трубы на участке от Первомайской, 120 до Высоцкого, 2 отключат холодную воду. Раскопки планируют вести только на тротуарах, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Водоканала».

Из-за ремонта трубы давление на верхних этажах домов может быть пониженным. Чтобы екатеринбуржцы не сидели без воды, коммунальщики установят временные колонки между домами № 29-31 на улице 40 лет Комсомола, между зданиями № 12-14 и № 16-18 на Сыромолотова, а также на Рассветной, 11 и Сиреневом бульваре, 11. Если понадобится, воду могут подвезти в автоцистернах. Кроме того, на ЖБИ, Синих Камнях и в поселке Чкаловский с 14 по 16 сентября бесплатно будут работать автоматы с доочищенной питьевой водой.

Если на нижних этажах вашего дома не будет холодной воды, подайте заявку в диспетчерскую «Горводопровода» по телефону: +7(343) 212-18-50.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Водоканал, вода, отключение воды
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